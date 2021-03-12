Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.666 1,11 BIST ANKARA 2.409 -0,06 BIST ANTALYA 3.062 1,68 BIST BALIKESİR 2.530 -0,69 BIST BURSA 3.833 -0,34 BIST DENIZLI 3.160 -0,77 BIST ISTANBUL 1.705 -0,28 BIST IZMIR 3.953 -0,46 BIST KAYSERI 11.115 -0,73 BIST KOCAELI 4.131 0,26 BIST KONYA 4.288 -0,35 BIST TEKIRDAĞ 12.074 0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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