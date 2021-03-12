Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.666
|1,11
|BIST ANKARA
|2.409
|-0,06
|BIST ANTALYA
|3.062
|1,68
|BIST BALIKESİR
|2.530
|-0,69
|BIST BURSA
|3.833
|-0,34
|BIST DENIZLI
|3.160
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|1.705
|-0,28
|BIST IZMIR
|3.953
|-0,46
|BIST KAYSERI
|11.115
|-0,73
|BIST KOCAELI
|4.131
|0,26
|BIST KONYA
|4.288
|-0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|12.074
|0,73
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi