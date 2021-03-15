Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.921 2,65 BIST ANKARA 2.450 1,38 BIST ANTALYA 3.062 -0,48 BIST BALIKESİR 2.490 -1,45 BIST BURSA 3.831 -0,02 BIST DENIZLI 3.193 1,07 BIST ISTANBUL 1.712 0,35 BIST IZMIR 3.981 0,85 BIST KAYSERI 11.109 0,55 BIST KOCAELI 4.177 1,35 BIST KONYA 4.334 0,93 BIST TEKIRDAĞ 12.077 0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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