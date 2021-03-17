Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.393 1,07 BIST ANKARA 2.471 0,87 BIST ANTALYA 3.061 -0,07 BIST BALIKESİR 2.478 -0,53 BIST BURSA 3.945 2,10 BIST DENIZLI 3.406 -0,31 BIST ISTANBUL 1.729 0,91 BIST IZMIR 3.966 0,02 BIST KAYSERI 11.094 1,09 BIST KOCAELI 4.457 2,89 BIST KONYA 4.218 -0,32 BIST TEKIRDAĞ 12.099 0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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