Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.493
|-0,52
|BIST ANKARA
|2.450
|0,64
|BIST ANTALYA
|3.030
|-0,26
|BIST BALIKESİR
|2.410
|-0,74
|BIST BURSA
|3.771
|-1,48
|BIST DENIZLI
|3.348
|1,58
|BIST ISTANBUL
|1.693
|-0,58
|BIST IZMIR
|3.921
|0,50
|BIST KAYSERI
|11.135
|1,58
|BIST KOCAELI
|4.320
|-1,61
|BIST KONYA
|4.184
|1,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.801
|-0,23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi