Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.137
|-0,44
|BIST ANKARA
|2.419
|-0,87
|BIST ANTALYA
|3.016
|0,35
|BIST BALIKESİR
|2.338
|-1,00
|BIST BURSA
|3.714
|-0,65
|BIST DENIZLI
|3.136
|-4,68
|BIST ISTANBUL
|1.677
|-0,38
|BIST IZMIR
|3.868
|-0,90
|BIST KAYSERI
|11.113
|-0,79
|BIST KOCAELI
|4.270
|0,17
|BIST KONYA
|4.061
|-0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|11.768
|2,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi