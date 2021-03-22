Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 12.729 -3,36 BIST ANKARA 2.211 -7,49 BIST ANTALYA 2.726 -8,12 BIST BALIKESİR 2.149 -7,98 BIST BURSA 3.382 -7,98 BIST DENIZLI 2.818 -9,87 BIST ISTANBUL 1.504 -8,80 BIST IZMIR 3.580 -7,53 BIST KAYSERI 10.196 -8,39 BIST KOCAELI 4.004 -7,63 BIST KONYA 3.653 -9,66 BIST TEKIRDAĞ 10.694 -8,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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