Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.729
|-3,36
|BIST ANKARA
|2.211
|-7,49
|BIST ANTALYA
|2.726
|-8,12
|BIST BALIKESİR
|2.149
|-7,98
|BIST BURSA
|3.382
|-7,98
|BIST DENIZLI
|2.818
|-9,87
|BIST ISTANBUL
|1.504
|-8,80
|BIST IZMIR
|3.580
|-7,53
|BIST KAYSERI
|10.196
|-8,39
|BIST KOCAELI
|4.004
|-7,63
|BIST KONYA
|3.653
|-9,66
|BIST TEKIRDAĞ
|10.694
|-8,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi