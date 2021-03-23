Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 12.828 6,45 BIST ANKARA 2.173 0,45 BIST ANTALYA 2.690 -0,59 BIST BALIKESİR 2.125 -0,69 BIST BURSA 3.268 -1,80 BIST DENIZLI 2.765 -1,72 BIST ISTANBUL 1.478 -0,78 BIST IZMIR 3.532 1,24 BIST KAYSERI 9.906 -1,50 BIST KOCAELI 3.928 0,65 BIST KONYA 3.644 0,07 BIST TEKIRDAĞ 10.631 1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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