Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.198
|7,55
|BIST ANKARA
|2.239
|2,97
|BIST ANTALYA
|2.802
|2,04
|BIST BALIKESİR
|2.244
|4,33
|BIST BURSA
|3.437
|3,98
|BIST DENIZLI
|2.901
|3,43
|BIST ISTANBUL
|1.539
|2,59
|BIST IZMIR
|3.713
|3,68
|BIST KAYSERI
|10.226
|2,65
|BIST KOCAELI
|4.042
|2,23
|BIST KONYA
|3.872
|5,48
|BIST TEKIRDAĞ
|11.261
|0,83
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi