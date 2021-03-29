Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.651 1,14 BIST ANKARA 2.232 1,78 BIST ANTALYA 2.904 -0,02 BIST BALIKESİR 2.206 0,45 BIST BURSA 3.378 0,83 BIST DENIZLI 2.839 -0,31 BIST ISTANBUL 1.535 0,20 BIST IZMIR 3.693 1,28 BIST KAYSERI 10.373 0,73 BIST KOCAELI 3.970 0,15 BIST KONYA 3.903 0,17 BIST TEKIRDAĞ 11.541 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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