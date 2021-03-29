Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.651
|1,14
|BIST ANKARA
|2.232
|1,78
|BIST ANTALYA
|2.904
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|2.206
|0,45
|BIST BURSA
|3.378
|0,83
|BIST DENIZLI
|2.839
|-0,31
|BIST ISTANBUL
|1.535
|0,20
|BIST IZMIR
|3.693
|1,28
|BIST KAYSERI
|10.373
|0,73
|BIST KOCAELI
|3.970
|0,15
|BIST KONYA
|3.903
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.541
|-0,09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi