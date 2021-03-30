Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.547 -0,21 BIST ANKARA 2.216 -1,03 BIST ANTALYA 2.826 -2,11 BIST BALIKESİR 2.193 -0,99 BIST BURSA 3.412 1,15 BIST DENIZLI 2.882 -0,88 BIST ISTANBUL 1.522 -0,72 BIST IZMIR 3.675 -0,88 BIST KAYSERI 10.201 -1,69 BIST KOCAELI 3.951 0,16 BIST KONYA 3.978 2,85 BIST TEKIRDAĞ 11.644 1,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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