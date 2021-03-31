Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyat Günlük Değişim (%) BIST ADANA 14.041 2,77 BIST ANKARA 2.244 0,72 BIST ANTALYA 2.883 0,04 BIST BALIKESİR 2.195 1,54 BIST BURSA 3.470 0,26 BIST DENIZLI 2.891 0,02 BIST ISTANBUL 1.531 -0,04 BIST IZMIR 3.745 1,40 BIST KAYSERI 10.501 0,42 BIST KOCAELI 4.014 0,94 BIST KONYA 4.054 0,65 BIST TEKIRDAĞ 11.571 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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