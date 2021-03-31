Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyat
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.041
|2,77
|BIST ANKARA
|2.244
|0,72
|BIST ANTALYA
|2.883
|0,04
|BIST BALIKESİR
|2.195
|1,54
|BIST BURSA
|3.470
|0,26
|BIST DENIZLI
|2.891
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.531
|-0,04
|BIST IZMIR
|3.745
|1,40
|BIST KAYSERI
|10.501
|0,42
|BIST KOCAELI
|4.014
|0,94
|BIST KONYA
|4.054
|0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|11.571
|0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi