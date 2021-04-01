Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.362 3,66 BIST ANKARA 2.270 1,66 BIST ANTALYA 2.894 0,91 BIST BALIKESİR 2.240 1,52 BIST BURSA 3.487 1,81 BIST DENIZLI 2.979 2,29 BIST ISTANBUL 1.553 1,78 BIST IZMIR 3.819 2,07 BIST KAYSERI 10.592 1,38 BIST KOCAELI 4.057 2,16 BIST KONYA 4.287 1,12 BIST TEKIRDAĞ 11.592 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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