Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.362
|3,66
|BIST ANKARA
|2.270
|1,66
|BIST ANTALYA
|2.894
|0,91
|BIST BALIKESİR
|2.240
|1,52
|BIST BURSA
|3.487
|1,81
|BIST DENIZLI
|2.979
|2,29
|BIST ISTANBUL
|1.553
|1,78
|BIST IZMIR
|3.819
|2,07
|BIST KAYSERI
|10.592
|1,38
|BIST KOCAELI
|4.057
|2,16
|BIST KONYA
|4.287
|1,12
|BIST TEKIRDAĞ
|11.592
|0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi