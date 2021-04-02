Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.563
|0,20
|BIST ANKARA
|2.292
|-0,05
|BIST ANTALYA
|2.963
|0,69
|BIST BALIKESİR
|2.268
|0,43
|BIST BURSA
|3.544
|1,52
|BIST DENIZLI
|3.047
|1,66
|BIST ISTANBUL
|1.577
|0,70
|BIST IZMIR
|3.873
|0,52
|BIST KAYSERI
|10.978
|1,32
|BIST KOCAELI
|4.126
|0,76
|BIST KONYA
|4.382
|-0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|12.091
|2,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi