Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.421
|-0,22
|BIST ANKARA
|2.332
|-1,00
|BIST ANTALYA
|2.927
|-1,08
|BIST BALIKESİR
|2.408
|0,46
|BIST BURSA
|3.507
|0,01
|BIST DENIZLI
|2.975
|0,25
|BIST ISTANBUL
|1.568
|-0,52
|BIST IZMIR
|3.889
|-1,37
|BIST KAYSERI
|11.790
|3,47
|BIST KOCAELI
|4.140
|0,18
|BIST KONYA
|4.410
|0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|11.911
|-1,34
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi