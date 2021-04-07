Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.093 -0,61 BIST ANKARA 2.262 -1,59 BIST ANTALYA 2.877 -0,94 BIST BALIKESİR 2.324 -1,22 BIST BURSA 3.415 -1,22 BIST DENIZLI 2.875 -1,34 BIST ISTANBUL 1.546 -1,01 BIST IZMIR 3.823 -0,42 BIST KAYSERI 11.331 -1,69 BIST KOCAELI 4.068 -0,76 BIST KONYA 4.223 -2,25 BIST TEKIRDAĞ 11.595 -2,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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