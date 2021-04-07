Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.093
|-0,61
|BIST ANKARA
|2.262
|-1,59
|BIST ANTALYA
|2.877
|-0,94
|BIST BALIKESİR
|2.324
|-1,22
|BIST BURSA
|3.415
|-1,22
|BIST DENIZLI
|2.875
|-1,34
|BIST ISTANBUL
|1.546
|-1,01
|BIST IZMIR
|3.823
|-0,42
|BIST KAYSERI
|11.331
|-1,69
|BIST KOCAELI
|4.068
|-0,76
|BIST KONYA
|4.223
|-2,25
|BIST TEKIRDAĞ
|11.595
|-2,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi