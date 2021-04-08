Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.000 0,24 BIST ANKARA 2.268 -0,63 BIST ANTALYA 2.870 -0,28 BIST BALIKESİR 2.376 0,56 BIST BURSA 3.475 0,55 BIST DENIZLI 2.894 0,75 BIST ISTANBUL 1.560 0,40 BIST IZMIR 3.826 0,28 BIST KAYSERI 11.558 0,69 BIST KOCAELI 4.084 0,51 BIST KONYA 4.154 -1,02 BIST TEKIRDAĞ 11.553 0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

Sinir krizi geçirip evindeki eşyaları balkondan attı

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı