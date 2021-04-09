Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.891
|-0,53
|BIST ANKARA
|2.256
|0,04
|BIST ANTALYA
|2.785
|-1,30
|BIST BALIKESİR
|2.344
|-0,17
|BIST BURSA
|3.459
|-0,11
|BIST DENIZLI
|2.836
|-1,82
|BIST ISTANBUL
|1.541
|-1,06
|BIST IZMIR
|3.810
|-0,44
|BIST KAYSERI
|11.451
|-1,44
|BIST KOCAELI
|3.999
|-1,10
|BIST KONYA
|4.183
|1,99
|BIST TEKIRDAĞ
|11.455
|-0,89
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi