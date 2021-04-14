Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.464
|9,88
|BIST ANKARA
|2.210
|1,41
|BIST ANTALYA
|2.593
|4,99
|BIST BALIKESİR
|2.352
|2,51
|BIST BURSA
|3.274
|0,51
|BIST DENIZLI
|2.703
|3,41
|BIST ISTANBUL
|1.500
|1,33
|BIST IZMIR
|3.716
|1,75
|BIST KAYSERI
|11.133
|1,54
|BIST KOCAELI
|3.905
|1,60
|BIST KONYA
|4.597
|6,55
|BIST TEKIRDAĞ
|11.318
|1,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi