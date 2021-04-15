Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.608 1,69 BIST ANKARA 2.187 -1,34 BIST ANTALYA 2.524 -2,44 BIST BALIKESİR 2.356 0,36 BIST BURSA 3.262 -0,79 BIST DENIZLI 2.660 -1,58 BIST ISTANBUL 1.496 -0,37 BIST IZMIR 3.738 -0,10 BIST KAYSERI 11.083 -0,78 BIST KOCAELI 3.882 -0,70 BIST KONYA 4.411 -3,61 BIST TEKIRDAĞ 11.220 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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