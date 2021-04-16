Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.074 0,34 BIST ANKARA 2.187 0,18 BIST ANTALYA 2.499 -0,49 BIST BALIKESİR 2.367 2,07 BIST BURSA 3.261 0,43 BIST DENIZLI 2.631 0,52 BIST ISTANBUL 1.495 0,34 BIST IZMIR 3.736 -0,08 BIST KAYSERI 10.972 -0,06 BIST KOCAELI 3.905 1,33 BIST KONYA 4.369 0,55 BIST TEKIRDAĞ 11.255 1,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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