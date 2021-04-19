Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.983 0,16 BIST ANKARA 2.179 -0,57 BIST ANTALYA 2.414 -2,98 BIST BALIKESİR 2.371 0,18 BIST BURSA 3.200 -1,78 BIST DENIZLI 2.522 -3,30 BIST ISTANBUL 1.474 -0,94 BIST IZMIR 3.726 0,23 BIST KAYSERI 10.825 -1,31 BIST KOCAELI 3.815 -2,01 BIST KONYA 4.277 -1,95 BIST TEKIRDAĞ 11.024 -0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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