Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 13.475 -1,32 BIST ANKARA 2.116 -2,00 BIST ANTALYA 2.246 -3,71 BIST BALIKESİR 2.155 -4,33 BIST BURSA 3.092 -1,00 BIST DENIZLI 2.330 -3,43 BIST ISTANBUL 1.440 -1,24 BIST IZMIR 3.577 -2,13 BIST KAYSERI 10.646 -0,93 BIST KOCAELI 3.737 -0,64 BIST KONYA 4.062 -2,31 BIST TEKIRDAĞ 10.508 -1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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