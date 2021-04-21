Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.231
|-1,76
|BIST ANKARA
|2.063
|-2,25
|BIST ANTALYA
|2.149
|-3,36
|BIST BALIKESİR
|2.087
|-3,39
|BIST BURSA
|2.969
|-3,48
|BIST DENIZLI
|2.283
|-2,58
|BIST ISTANBUL
|1.409
|-1,61
|BIST IZMIR
|3.484
|-2,24
|BIST KAYSERI
|10.326
|-1,90
|BIST KOCAELI
|3.614
|-2,32
|BIST KONYA
|4.055
|-4,37
|BIST TEKIRDAĞ
|10.234
|-2,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi