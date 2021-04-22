Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.699
|0,27
|BIST ANKARA
|2.047
|0,74
|BIST ANTALYA
|2.181
|2,37
|BIST BALIKESİR
|2.130
|3,78
|BIST BURSA
|2.959
|0,82
|BIST DENIZLI
|2.212
|2,83
|BIST ISTANBUL
|1.395
|0,37
|BIST IZMIR
|3.466
|1,20
|BIST KAYSERI
|9.995
|-0,14
|BIST KOCAELI
|3.604
|1,41
|BIST KONYA
|3.889
|-0,60
|BIST TEKIRDAĞ
|10.173
|2,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi