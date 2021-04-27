Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.397
|6,27
|BIST ANKARA
|2.163
|2,23
|BIST ANTALYA
|2.606
|5,65
|BIST BALIKESİR
|2.231
|0,18
|BIST BURSA
|3.116
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.394
|0,83
|BIST ISTANBUL
|1.465
|1,81
|BIST IZMIR
|3.635
|0,74
|BIST KAYSERI
|10.703
|2,28
|BIST KOCAELI
|3.710
|0,26
|BIST KONYA
|4.045
|2,28
|BIST TEKIRDAĞ
|10.969
|2,74
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi