Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 15.014 -0,83 BIST ANKARA 2.136 -1,51 BIST ANTALYA 2.622 1,23 BIST BALIKESİR 2.203 -1,98 BIST BURSA 3.089 -1,13 BIST DENIZLI 2.377 -0,67 BIST ISTANBUL 1.455 -0,21 BIST IZMIR 3.629 -0,93 BIST KAYSERI 10.703 -1,39 BIST KOCAELI 3.719 -0,17 BIST KONYA 4.166 3,10 BIST TEKIRDAĞ 11.028 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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