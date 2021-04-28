Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.014
|-0,83
|BIST ANKARA
|2.136
|-1,51
|BIST ANTALYA
|2.622
|1,23
|BIST BALIKESİR
|2.203
|-1,98
|BIST BURSA
|3.089
|-1,13
|BIST DENIZLI
|2.377
|-0,67
|BIST ISTANBUL
|1.455
|-0,21
|BIST IZMIR
|3.629
|-0,93
|BIST KAYSERI
|10.703
|-1,39
|BIST KOCAELI
|3.719
|-0,17
|BIST KONYA
|4.166
|3,10
|BIST TEKIRDAĞ
|11.028
|-0,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi