Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.950 -0,98 BIST ANKARA 2.150 0,69 BIST ANTALYA 2.686 2,50 BIST BALIKESİR 2.145 0,14 BIST BURSA 3.030 -0,85 BIST DENIZLI 2.268 -0,12 BIST ISTANBUL 1.475 -0,16 BIST IZMIR 3.693 0,78 BIST KAYSERI 10.838 -0,30 BIST KOCAELI 3.770 0,19 BIST KONYA 4.604 3,17 BIST TEKIRDAĞ 11.030 -0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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