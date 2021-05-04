Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.010
|-1,04
|BIST ANKARA
|2.168
|-0,30
|BIST ANTALYA
|2.858
|1,00
|BIST BALIKESİR
|2.205
|0,06
|BIST BURSA
|3.062
|0,14
|BIST DENIZLI
|2.276
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|1.514
|0,15
|BIST IZMIR
|3.795
|0,08
|BIST KAYSERI
|11.330
|1,57
|BIST KOCAELI
|3.846
|-0,08
|BIST KONYA
|4.652
|-1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|11.293
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi