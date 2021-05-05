Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.761
|-0,71
|BIST ANKARA
|2.157
|0,00
|BIST ANTALYA
|2.784
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|2.245
|0,89
|BIST BURSA
|3.051
|0,22
|BIST DENIZLI
|2.191
|-1,26
|BIST ISTANBUL
|1.509
|0,31
|BIST IZMIR
|3.786
|0,29
|BIST KAYSERI
|11.010
|-1,09
|BIST KOCAELI
|3.915
|2,31
|BIST KONYA
|4.519
|-1,43
|BIST TEKIRDAĞ
|11.185
|-0,78
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi