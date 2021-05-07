Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.460 -0,52 BIST ANKARA 2.198 1,37 BIST ANTALYA 2.853 -0,34 BIST BALIKESİR 2.241 1,43 BIST BURSA 3.004 0,39 BIST DENIZLI 2.143 -0,90 BIST ISTANBUL 1.516 0,44 BIST IZMIR 3.785 -0,62 BIST KAYSERI 10.887 0,61 BIST KOCAELI 3.972 2,03 BIST KONYA 4.586 0,13 BIST TEKIRDAĞ 11.392 1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak

Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı

Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi

Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın

Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak

16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi

Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu

TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok