Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.460
|-0,52
|BIST ANKARA
|2.198
|1,37
|BIST ANTALYA
|2.853
|-0,34
|BIST BALIKESİR
|2.241
|1,43
|BIST BURSA
|3.004
|0,39
|BIST DENIZLI
|2.143
|-0,90
|BIST ISTANBUL
|1.516
|0,44
|BIST IZMIR
|3.785
|-0,62
|BIST KAYSERI
|10.887
|0,61
|BIST KOCAELI
|3.972
|2,03
|BIST KONYA
|4.586
|0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|11.392
|1,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi