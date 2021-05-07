Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

07.05.2021 13:39
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.460-0,52BIST ANKARA2.1981,37BIST ANTALYA2.853-0,34BIST BALIKESİR2.2411,43BIST BURSA3.0040,39BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA14.460-0,52
BIST ANKARA2.1981,37
BIST ANTALYA2.853-0,34
BIST BALIKESİR2.2411,43
BIST BURSA3.0040,39
BIST DENIZLI2.143-0,90
BIST ISTANBUL1.5160,44
BIST IZMIR3.785-0,62
BIST KAYSERI10.8870,61
BIST KOCAELI3.9722,03
BIST KONYA4.5860,13
BIST TEKIRDAĞ11.3921,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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