Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.540
|1,05
|BIST ANKARA
|2.222
|1,36
|BIST ANTALYA
|2.863
|-0,20
|BIST BALIKESİR
|2.230
|-0,06
|BIST BURSA
|3.097
|2,14
|BIST DENIZLI
|2.170
|0,88
|BIST ISTANBUL
|1.541
|1,47
|BIST IZMIR
|3.830
|0,65
|BIST KAYSERI
|11.132
|2,25
|BIST KOCAELI
|4.009
|0,51
|BIST KONYA
|4.849
|1,94
|BIST TEKIRDAĞ
|11.129
|-3,31
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi