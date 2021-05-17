Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.349
|1,82
|BIST ANKARA
|2.211
|0,97
|BIST ANTALYA
|2.901
|1,15
|BIST BALIKESİR
|2.152
|-0,45
|BIST BURSA
|3.161
|0,92
|BIST DENIZLI
|2.121
|-0,59
|BIST ISTANBUL
|1.547
|0,80
|BIST IZMIR
|3.785
|0,43
|BIST KAYSERI
|11.115
|1,83
|BIST KOCAELI
|4.026
|0,99
|BIST KONYA
|4.484
|0,00
|BIST TEKIRDAĞ
|10.683
|-2,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi