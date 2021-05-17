Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.349 1,82 BIST ANKARA 2.211 0,97 BIST ANTALYA 2.901 1,15 BIST BALIKESİR 2.152 -0,45 BIST BURSA 3.161 0,92 BIST DENIZLI 2.121 -0,59 BIST ISTANBUL 1.547 0,80 BIST IZMIR 3.785 0,43 BIST KAYSERI 11.115 1,83 BIST KOCAELI 4.026 0,99 BIST KONYA 4.484 0,00 BIST TEKIRDAĞ 10.683 -2,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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