Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.305
|-0,70
|BIST ANKARA
|2.249
|0,88
|BIST ANTALYA
|2.815
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|2.142
|-0,76
|BIST BURSA
|3.153
|0,76
|BIST DENIZLI
|2.149
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|1.558
|0,35
|BIST IZMIR
|3.834
|0,46
|BIST KAYSERI
|11.094
|-0,70
|BIST KOCAELI
|4.032
|0,25
|BIST KONYA
|4.343
|-2,96
|BIST TEKIRDAĞ
|10.617
|-0,66
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi