Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.305 -0,70 BIST ANKARA 2.249 0,88 BIST ANTALYA 2.815 -1,79 BIST BALIKESİR 2.142 -0,76 BIST BURSA 3.153 0,76 BIST DENIZLI 2.149 -0,93 BIST ISTANBUL 1.558 0,35 BIST IZMIR 3.834 0,46 BIST KAYSERI 11.094 -0,70 BIST KOCAELI 4.032 0,25 BIST KONYA 4.343 -2,96 BIST TEKIRDAĞ 10.617 -0,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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