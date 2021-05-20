Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.930 -1,63 BIST ANKARA 2.223 -0,92 BIST ANTALYA 2.797 0,15 BIST BALIKESİR 2.151 -0,91 BIST BURSA 3.162 0,02 BIST DENIZLI 2.124 -0,73 BIST ISTANBUL 1.551 -0,20 BIST IZMIR 3.781 -0,61 BIST KAYSERI 10.994 -0,89 BIST KOCAELI 3.981 -1,71 BIST KONYA 4.171 -2,42 BIST TEKIRDAĞ 10.742 1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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