Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.953
|-1,50
|BIST ANKARA
|2.263
|1,14
|BIST ANTALYA
|2.778
|-0,16
|BIST BALIKESİR
|2.136
|-0,08
|BIST BURSA
|3.155
|-0,61
|BIST DENIZLI
|2.103
|-0,97
|BIST ISTANBUL
|1.555
|-0,05
|BIST IZMIR
|3.771
|-0,38
|BIST KAYSERI
|10.846
|-1,88
|BIST KOCAELI
|3.969
|-0,81
|BIST KONYA
|4.269
|-1,28
|BIST TEKIRDAĞ
|10.710
|-0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi