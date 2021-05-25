Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.012 1,00 BIST ANKARA 2.250 -0,08 BIST ANTALYA 2.761 -0,47 BIST BALIKESİR 2.120 -0,07 BIST BURSA 3.179 0,19 BIST DENIZLI 2.055 -1,91 BIST ISTANBUL 1.554 -0,11 BIST IZMIR 3.759 0,18 BIST KAYSERI 10.935 0,44 BIST KOCAELI 3.993 0,70 BIST KONYA 4.220 0,10 BIST TEKIRDAĞ 10.739 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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