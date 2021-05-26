Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.522
|0,53
|BIST ANKARA
|2.173
|0,63
|BIST ANTALYA
|2.646
|1,05
|BIST BALIKESİR
|2.015
|-0,43
|BIST BURSA
|3.064
|0,81
|BIST DENIZLI
|1.967
|-1,69
|BIST ISTANBUL
|1.509
|0,67
|BIST IZMIR
|3.646
|1,35
|BIST KAYSERI
|10.456
|0,10
|BIST KOCAELI
|3.868
|0,68
|BIST KONYA
|4.142
|2,78
|BIST TEKIRDAĞ
|10.312
|0,22
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi