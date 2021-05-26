Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.522 0,53 BIST ANKARA 2.173 0,63 BIST ANTALYA 2.646 1,05 BIST BALIKESİR 2.015 -0,43 BIST BURSA 3.064 0,81 BIST DENIZLI 1.967 -1,69 BIST ISTANBUL 1.509 0,67 BIST IZMIR 3.646 1,35 BIST KAYSERI 10.456 0,10 BIST KOCAELI 3.868 0,68 BIST KONYA 4.142 2,78 BIST TEKIRDAĞ 10.312 0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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