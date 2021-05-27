Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.632 -0,57 BIST ANKARA 2.184 -0,29 BIST ANTALYA 2.807 1,67 BIST BALIKESİR 2.050 1,28 BIST BURSA 3.083 0,19 BIST DENIZLI 2.026 2,88 BIST ISTANBUL 1.523 0,20 BIST IZMIR 3.664 -0,15 BIST KAYSERI 10.532 -1,51 BIST KOCAELI 3.891 0,39 BIST KONYA 4.068 0,00 BIST TEKIRDAĞ 10.213 -1,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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