Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.632
|-0,57
|BIST ANKARA
|2.184
|-0,29
|BIST ANTALYA
|2.807
|1,67
|BIST BALIKESİR
|2.050
|1,28
|BIST BURSA
|3.083
|0,19
|BIST DENIZLI
|2.026
|2,88
|BIST ISTANBUL
|1.523
|0,20
|BIST IZMIR
|3.664
|-0,15
|BIST KAYSERI
|10.532
|-1,51
|BIST KOCAELI
|3.891
|0,39
|BIST KONYA
|4.068
|0,00
|BIST TEKIRDAĞ
|10.213
|-1,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi