Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.203
|0,41
|BIST ANKARA
|2.164
|-1,13
|BIST ANTALYA
|2.698
|-1,66
|BIST BALIKESİR
|2.000
|-1,50
|BIST BURSA
|3.046
|-0,27
|BIST DENIZLI
|1.983
|-0,36
|BIST ISTANBUL
|1.499
|-0,60
|BIST IZMIR
|3.608
|-0,76
|BIST KAYSERI
|10.388
|-0,86
|BIST KOCAELI
|3.852
|-0,44
|BIST KONYA
|4.073
|-1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|10.079
|-0,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi