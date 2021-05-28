Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.203 0,41 BIST ANKARA 2.164 -1,13 BIST ANTALYA 2.698 -1,66 BIST BALIKESİR 2.000 -1,50 BIST BURSA 3.046 -0,27 BIST DENIZLI 1.983 -0,36 BIST ISTANBUL 1.499 -0,60 BIST IZMIR 3.608 -0,76 BIST KAYSERI 10.388 -0,86 BIST KOCAELI 3.852 -0,44 BIST KONYA 4.073 -1,02 BIST TEKIRDAĞ 10.079 -0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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