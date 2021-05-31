Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.958 -2,61 BIST ANKARA 2.166 -0,18 BIST ANTALYA 2.785 2,66 BIST BALIKESİR 2.010 -0,16 BIST BURSA 3.075 0,38 BIST DENIZLI 1.946 -1,11 BIST ISTANBUL 1.507 -0,06 BIST IZMIR 3.615 0,41 BIST KAYSERI 10.335 -1,07 BIST KOCAELI 3.833 -0,36 BIST KONYA 3.913 -4,05 BIST TEKIRDAĞ 9.926 -2,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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