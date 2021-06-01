Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.976 0,72 BIST ANKARA 2.179 0,49 BIST ANTALYA 2.793 -2,71 BIST BALIKESİR 1.993 -0,35 BIST BURSA 3.056 -0,10 BIST DENIZLI 1.934 0,37 BIST ISTANBUL 1.514 0,25 BIST IZMIR 3.604 0,06 BIST KAYSERI 10.300 0,46 BIST KOCAELI 3.853 0,52 BIST KONYA 3.886 -0,03 BIST TEKIRDAĞ 9.960 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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