Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.895
|-0,95
|BIST ANKARA
|2.196
|0,90
|BIST ANTALYA
|2.845
|-2,31
|BIST BALIKESİR
|1.982
|0,43
|BIST BURSA
|3.081
|-0,12
|BIST DENIZLI
|1.921
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|1.540
|0,40
|BIST IZMIR
|3.642
|0,34
|BIST KAYSERI
|10.535
|1,55
|BIST KOCAELI
|3.910
|0,08
|BIST KONYA
|3.632
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.955
|0,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi