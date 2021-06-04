Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.895 -0,95 BIST ANKARA 2.196 0,90 BIST ANTALYA 2.845 -2,31 BIST BALIKESİR 1.982 0,43 BIST BURSA 3.081 -0,12 BIST DENIZLI 1.921 -0,47 BIST ISTANBUL 1.540 0,40 BIST IZMIR 3.642 0,34 BIST KAYSERI 10.535 1,55 BIST KOCAELI 3.910 0,08 BIST KONYA 3.632 -0,29 BIST TEKIRDAĞ 9.955 0,45

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