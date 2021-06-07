Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.916
|0,36
|BIST ANKARA
|2.219
|0,99
|BIST ANTALYA
|2.828
|-0,92
|BIST BALIKESİR
|1.996
|0,09
|BIST BURSA
|3.077
|0,34
|BIST DENIZLI
|1.912
|0,05
|BIST ISTANBUL
|1.557
|1,06
|BIST IZMIR
|3.646
|0,15
|BIST KAYSERI
|10.545
|-0,05
|BIST KOCAELI
|3.915
|-0,02
|BIST KONYA
|3.665
|-0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|10.012
|0,48
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi