Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.916 0,36 BIST ANKARA 2.219 0,99 BIST ANTALYA 2.828 -0,92 BIST BALIKESİR 1.996 0,09 BIST BURSA 3.077 0,34 BIST DENIZLI 1.912 0,05 BIST ISTANBUL 1.557 1,06 BIST IZMIR 3.646 0,15 BIST KAYSERI 10.545 -0,05 BIST KOCAELI 3.915 -0,02 BIST KONYA 3.665 -0,18 BIST TEKIRDAĞ 10.012 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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