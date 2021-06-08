Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.302 1,82 BIST ANKARA 2.228 -0,11 BIST ANTALYA 2.817 0,24 BIST BALIKESİR 1.987 -0,37 BIST BURSA 3.063 -0,16 BIST DENIZLI 1.896 -0,30 BIST ISTANBUL 1.555 -0,03 BIST IZMIR 3.693 0,69 BIST KAYSERI 10.528 0,01 BIST KOCAELI 3.878 -0,18 BIST KONYA 3.666 0,48 BIST TEKIRDAĞ 9.946 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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