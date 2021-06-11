Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.261 0,70 BIST MANİSA 1.439 0,08 BIST AYDIN 1.364 -2,28 BIST ANKARA 2.224 0,07 BIST ANTALYA 2.717 -1,78 BIST BALIKESİR 1.897 -1,59 BIST BURSA 3.068 -0,42 BIST DENIZLI 1.945 0,27 BIST ISTANBUL 1.561 0,12 BIST IZMIR 3.692 -0,49 BIST KAYSERI 10.174 -0,21 BIST KOCAELI 3.898 0,43 BIST KONYA 3.810 1,31 BIST TEKIRDAĞ 9.648 -0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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