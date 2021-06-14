Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.148
|0,22
|BIST MANİSA
|1.406
|-0,77
|BIST AYDIN
|1.390
|0,32
|BIST ANKARA
|2.215
|0,07
|BIST ANTALYA
|2.799
|0,05
|BIST BALIKESİR
|1.889
|0,00
|BIST BURSA
|3.071
|-0,09
|BIST DENIZLI
|1.948
|-0,15
|BIST ISTANBUL
|1.563
|0,19
|BIST IZMIR
|3.664
|-0,73
|BIST KAYSERI
|10.180
|-0,04
|BIST KOCAELI
|3.899
|-0,48
|BIST KONYA
|4.153
|3,74
|BIST TEKIRDAĞ
|9.636
|-0,41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi