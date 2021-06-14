Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 14.148 0,22 BIST MANİSA 1.406 -0,77 BIST AYDIN 1.390 0,32 BIST ANKARA 2.215 0,07 BIST ANTALYA 2.799 0,05 BIST BALIKESİR 1.889 0,00 BIST BURSA 3.071 -0,09 BIST DENIZLI 1.948 -0,15 BIST ISTANBUL 1.563 0,19 BIST IZMIR 3.664 -0,73 BIST KAYSERI 10.180 -0,04 BIST KOCAELI 3.899 -0,48 BIST KONYA 4.153 3,74 BIST TEKIRDAĞ 9.636 -0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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