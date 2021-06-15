Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.745
|-0,33
|BIST MANİSA
|1.392
|-0,29
|BIST AYDIN
|1.371
|-0,01
|BIST ANKARA
|2.176
|-1,55
|BIST ANTALYA
|2.748
|-1,03
|BIST BALIKESİR
|1.886
|0,12
|BIST BURSA
|3.036
|-0,70
|BIST DENIZLI
|1.922
|-0,43
|BIST ISTANBUL
|1.542
|-0,73
|BIST IZMIR
|3.597
|-0,43
|BIST KAYSERI
|9.951
|-0,83
|BIST KOCAELI
|3.852
|-0,53
|BIST KONYA
|3.724
|-3,13
|BIST TEKIRDAĞ
|9.496
|-1,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi