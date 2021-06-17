Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.377 0,19 BIST MANİSA 1.354 -0,39 BIST AYDIN 1.348 0,16 BIST ANKARA 2.155 -0,30 BIST ANTALYA 2.764 3,18 BIST BALIKESİR 1.858 -0,79 BIST BURSA 2.975 -0,07 BIST DENIZLI 1.883 -0,48 BIST ISTANBUL 1.528 -0,14 BIST IZMIR 3.559 -0,55 BIST KAYSERI 9.688 -0,19 BIST KOCAELI 3.774 -0,62 BIST KONYA 3.086 -7,06 BIST TEKIRDAĞ 9.147 -1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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