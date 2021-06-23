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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

23.06.2021 13:36
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.3670,01BIST MANİSA1.4231,66BIST AYDIN1.3290,87BIST ANKARA2.1400,66BIST ANTALYA2.690-0,10BIST BALIKESİR1.8410,15BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA13.3670,01
BIST MANİSA1.4231,66
BIST AYDIN1.3290,87
BIST ANKARA2.1400,66
BIST ANTALYA2.690-0,10
BIST BALIKESİR1.8410,15
BIST BURSA2.9750,51
BIST DENIZLI1.8530,48
BIST ISTANBUL1.5360,50
BIST IZMIR3.4940,89
BIST KAYSERI9.9760,64
BIST KOCAELI3.7610,60
BIST KONYA2.7110,01
BIST TEKIRDAĞ9.4221,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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