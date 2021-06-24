Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 12.902 -0,81 BIST MANİSA 1.409 -0,69 BIST AYDIN 1.314 -0,29 BIST ANKARA 2.138 0,69 BIST ANTALYA 2.648 -0,32 BIST BALIKESİR 1.841 0,13 BIST BURSA 2.971 0,26 BIST DENIZLI 1.849 0,04 BIST ISTANBUL 1.535 0,52 BIST IZMIR 3.481 0,33 BIST KAYSERI 9.927 -0,25 BIST KOCAELI 3.753 0,11 BIST KONYA 2.681 -0,06 BIST TEKIRDAĞ 9.434 0,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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