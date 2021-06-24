Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.902
|-0,81
|BIST MANİSA
|1.409
|-0,69
|BIST AYDIN
|1.314
|-0,29
|BIST ANKARA
|2.138
|0,69
|BIST ANTALYA
|2.648
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|1.841
|0,13
|BIST BURSA
|2.971
|0,26
|BIST DENIZLI
|1.849
|0,04
|BIST ISTANBUL
|1.535
|0,52
|BIST IZMIR
|3.481
|0,33
|BIST KAYSERI
|9.927
|-0,25
|BIST KOCAELI
|3.753
|0,11
|BIST KONYA
|2.681
|-0,06
|BIST TEKIRDAĞ
|9.434
|0,69
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi